Промсвязьбанк подключил десятитысячное устройство приема платежей в ДНР

ПСБ установил десять тысяч терминалов оплаты в ДНР. Фото: Пресс-служба ПСБ

Промсвязьбанк подключил десятитысячное устройство приема платежей в Донецкой Народной Республике на одной из автозаправок, которая расположена на трассе, ведущей из Ростова-на-Дону в Крым. Об этом сообщил Александр Бобрик, управляющий Донецким филиалом банка.

- Десятитысячный по счету терминал оплаты был установлен на одной из автозаправочных станций ДНР - на трассе, ведущей из Ростова-на-Дону в Крым, поэтому теперь все АЗС в регионе, которые расположены на сухопутном маршруте объезда Крымского моста, принимают безналичную оплату, - отметил управляющий Донецким филиалом ПСБ.

Александр Бобрик подчеркнул, что появление большого количество терминалов дает возможность развиваться бизнесу в регионе, а также появляется больше возможностей у граждан удобно расплачиваться в торговых точках. Также предприниматели могут пользоваться удобным личным кабинетом в интернет- и мобильном банке. Приложение позволяет отслеживать транзакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ.

В ПСБ отметили, что по сравнению с июнем 2023 года рост количества терминалов оплаты в точках продаж ДНР составил 20%.

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