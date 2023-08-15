Мариуполь получит гумпомощь от сотрудников МФЦ Санкт-Петербурга

Более 800 кг гумпомощи передадут Мариуполю в ближайшее время. Фото: администрация Санкт-Петербурга

В Мариуполь передали более 800 кг гуманитарной помощи. Ее собрали и передали жителям приморского города сотрудники МФЦ Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

— Сотрудники многофункциональных центров Северной столицы передали в Центр международных гуманитарных связей более 800 килограммов гумпомощи. Это — крупы, консервы, макароны, мука, масло, сахар, чай, кофе, печенье, джем. Помощь жителям города-побратима будет доставлена в ближайшее время, — отметили в администрации.

Напомним, что Санкт-Петербург продолжает помогать в восстановлении приморскому городу. Ранее строители из северной столицы приступили к ремонту центра детского и юношеского творчества в Мариуполе. В здании обновят чашу бассейна, окна, отремонтируют внутренние помещения и улучшат акустику зрительского сада. Специалисты по ландшафтному дизайну благоустроят территорию вокруг центра, а также обновят фонтан.

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