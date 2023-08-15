Нижегородская область построит универсальную спортивную площадку к 100-летию села Золотаревка ДНР

Спортивную площадку в Золотаревке строят ускоренными темпами. Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты из Нижегородской области в ускоренном темпе строит универсальную спортивную площадку в селе Золотаревка. Объект планируют завершить к 19 августа 2023 года. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Подрядчик из Нижегородской области в ускоренном темпе строит универсальную спортивную площадку в селе Золотаревка. Если позволят погодные условия, то объект будет открыт 19 августа - в день 100-летия села, - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что на спортивной площадке регион-шефу осталось уложить покрытие, установить ограждение и малые архитектурные формы. Главная задача – выполнить все работы с наивысшим качеством, так как объект находится на территории школы и здесь будут тренироваться дети разных возрастов.

Напомним, что Сахалинская область восстанавливает спортивный комплекс школьного стадиона возле школы № 18 в Шахтерске. Сейчас шеф-регион завершает укладку искусственной травы на площадке для игры в мини-футбол.

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