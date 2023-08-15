Федеральная налоговая служба открыла 60 отделений в новых регионах России

В новых регионах России открыто 60 отделений ФНС. Фото: пресс-служба ФНС

В новых регионах России открыто 60 отделений Федеральной налоговой службы. В приоритете у ведомства было создание инфраструктуры, доступа к сервисам и мерам поддержки для налогоплательщиков. Об этом глава ФНС Даниил Егоров доложил Михаилу Мишустину.

— С июля 2023 года внедрены нормы, позволяющие компаниям включаться в реестр малого предпринимательства, несмотря на показатели прошлого года. Все компании и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы по критериям малого бизнеса, могут претендовать на доступ к мерам поддержки, — рассказал Егоров. — Заработали все специальные налоговые режимы, внедрены специальные исключения, которые необходимы на переходный период.

Глава ведомства добавил, что с июля в новых регионах заработала свободная экономическая зона. Она позволит предприятиям полностью реализовать потенциал, пользуясь системой сниженного налогообложения.

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