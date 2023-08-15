Курская область передала 30 компьютеров в школу Мангуша ДНР

Курская область передала компьютеры одной из школ Мангуша. Фото: Министерство образования и науки ДНР

В Мангушскую школу № 2 заместитель Председателя Правительства Курской области Константин Поляков привез 30 компьютеров, которую в 2022 году восстановил регион-шеф. Теперь новая компьютерная техника поможет школьникам повысить качество образования.

- Новая компьютерная техника, переданная школе № 2 поселка Мангуш, поможет лучше организовать учебный процесс и повысить качество образования, - отметил Константин Поляков.

Напомним, что Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. В медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости.

Кроме того, каждый год Правительством Бурятии проводится благотворительная акция «Министерский портфель. Подарок первокласснику». В этом году данное мероприятие расширилась, и регион-шеф передал первоклассникам Старобешевского района 40 портфелей со школьными принадлежностями.

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