Сергей Шойгу заявил, что ВСУ усилили обстрелы мирных кварталов в Донецке

Шойгу заявил, что ВСУ усилили обстрелы мирных кварталов в Донецке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности заявил, что ВСУ усилили обстрелы мирных кварталов в Донецке и других приграничных областей.

- Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей, - отметил Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что данные действия со стороны ВСУ считаются жестким нарушением международного гуманитарного права и угрозой для мирных жителей. Российская Федерация не может быть равнодушной к данным незаконным действиям и будет предпринимать все необходимые меры для защиты собственных граждан.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская группировка «Юг», при поддержке штурмовой и армейской авиации отразила шесть атак противника на Донецком направлении. Потери противника составили до 150 человек личного состава.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская артиллерия уничтожает опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении артиллеристы 1 Славянской бригады уничтожают опорные пункты противника (подробнее)