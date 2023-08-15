Губернатор Челябинской области осмотрел ход восстановления подшефной Волновахи

Челябинская область восстановила в Волновахе жилые дома, детский сад и храм. Фото: Зинченко/ТГ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход восстановления подшефной Волновахи. В городе отремонтировали жилые дома и ясли-сад, а православный храм откроется в ближайшее время. Об этом рассказал мэр Волновахи Константин Зинченко.

— Рабочий день мы провели продуктивно, проехались по району посмотреть на объекты, которые отремонтировали южноуральские строители. Заехали посмотреть ясли-сад № 2 «Дюймовочка», который благодаря шефу-региону полностью восстановлен и оснащен всем необходимым для работы, — заявил мэр.

Зинченко подчеркнул, что в детский сад доставили оборудование и игрушки, которые помогут в развитии малышей.

— В Волновахе оценили восстановленную трехэтажку на улице Ленина, которая уже готова принимать жильцов. Подрядчики выполнили все работы, включая благоустройство придомовой территории, — добавил градоначальник.

Свято-Преображенский храм, который также отремонтировала Челябинская области, в ближайшие дни откроет двери для прихожан.

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