СК РФ будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей ДНР

Действиям ВСУ на Донбассе дадут правовую оценку. Фото: СК РФ

Специалисты Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских боевиков против мирного населения Донецкой Народной Республики. ВСУ за сутки ранили шесть мирных жителей региона.

— В результате обстрелов со стороны украинских националистов в селе Кременец ДНР ранены три женщины 1963, 1952, 1961 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе Донецка получили ранения двое мужчин 1944 и 1975 годов рождения, — заявили в ведомстве.

Следственный комитет даст правовую оценку действиям ВСУ, а также установит круг лиц, причастных к преступлениям против мирных жителей.

Напомним, что за сутки украинские войска выпустили 121 боеприпас по семи городам ДНР. Ранение, в том числе, получил ребенок 2017 года рождения в Юрьевке.

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