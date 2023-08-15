Специалисты Тульской области готовят Мариуполь к отопительному сезону

Инженерные сети отремонтируют в Левобережном районе Мариуполя. Фото: администрация города

Специалисты из Тульской области заменили пять участков теплосетей в Левобережном районе Мариуполя, провели ревизию сетей водоснабжения. Эти меры призваны подготовить инженерные сети приморского города к началу осенне-зимнего периода.

— Рабочая группа региона-шефа уже заменила 5 участков тепловых сетей, провела ревизию сетей водоснабжения и выполнила работы по техническому обслуживанию артезианской скважины. Эта скважина обеспечивает резервное питание котельной, — отметили в администрации Мариуполя. — Специалисты региона также помогают жителям города проверить внутридомовые системы.

Напомним, что к отопительному сезону в ДНР подготовят 25 тысяч домов и две тысячи объектов социальной сферы. Врио Главы ДНР добавил, что особое внимание уделяется подготовке сетей водоснабжения, чтобы не допустить аварий, как в прошлом году.

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