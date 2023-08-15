В ДНР запустили смс-информирование о присвоении СНИЛС

СНИЛС, полученный в смс, имеет такую же силу, как и документ на бумажном носителей (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике запустили смс-информирование о присвоении номера СНИЛС. Этот номер имеет такую же силу, как и номер на бумажном носителе. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Социальный фонд России направляет уведомление на телефон граждан, который был указан при подаче заявления на паспорта РФ, о том, что гражданину присвоен СНИЛС. Если гражданин получил такое уведомление, то оно не требует получения бумажного варианта. В какой бы орган не обратился человек за оказанием услуги, особенно в Соцфонд, он может специалисту предъявить смс с его СНИЛС. Он будет действителен наравне с бумажным вариантом, — рассказала начальник управления организации работы клиентских служб ОСФР по ДНР Ольга Вдовиченко.

Напомним, что с начала 2023 года более 865 тысяч жителей ДНР получили СНИЛС.

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