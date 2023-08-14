В ДНР открыли горячую линию по вопросам качества школьных товаров

Родители школьником смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности учебных товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне нового учебного года Роспотребнадзор запустил в ДНР бесплатную горячую линию, посвященную вопросам безопасности и качества товаров для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Специалисты Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков, - заявили там.

Уточняется, что с 14 по 25 августа родители школьников смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности учебных товаров для детей, ознакомиться с рекомендациями по выбору школьной формы и прочих школьных принадлежностей. Обратиться на горячую линию можно по контактному номеру телефона: +7 (856-30) 5-03-09. Кроме того, жители региона могут позвонить в единый федеральный консультационный центр Роспотребнадозра по номеру 8 800 555-49-43.

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