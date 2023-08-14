Пушилин оценил образцы военной и специальной техники, представленной на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

На форуме были представлены уникальная разработка БПЛА, прибор малошумной стрельбы, автоматизированная противодроновая пулеметная турель и многое другое. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Дениса Пушилина порадовала мощь вооружения российской армии. Об этом он сообщил по итогам посещения международного военно-техническом форума «Армия-2023», где было представлено много высокотехнологичного оборудования и продукции инновационных технологий.

- Очень интересные разделы робототехники, БПЛА. Не хотелось уходить от стендов с оптикой и тепловизорами… - признался он.

По словам Пушилина, на форуме были показаны также уникальная разработка БПЛА, прибор малошумной стрельбы, автоматизированная противодроновая пулеметная турель и многое другое.

- Признаюсь, очень хочется, чтобы эти и другие образцы техники и снаряжения как можно быстрее попали к ребятам на передовую, помогли быстрее обеспечить нашу победу, - отметил лидер ДНР.

Сообщается также, что в рамках форума Пушилин подписал соглашение с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских о сотрудничестве между двумя регионами.

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