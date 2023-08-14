В Петровском районе Донецка от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами были ранены трое человек

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР уточнили число жителей, пострадавших в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка 14 августа. Уточненные данные предоставило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в этой части города пострадали трое человек.

- По улице Октябрьской ранены женщины 1963, 1952 года рождения, мужчина 1959 года рождения, - говорится в сообщении ведомства.

По данным СЦКК, противник обстрелял Петровский район Донецка кассетными боеприпасами.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный), - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее стало известно еще о нескольких мирных жителях, пострадавших в результате обстрела ВСУ села Кременец под Донецком 14 августа. Сообщалось, что число раненых там достигло четырех человек.

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