В ДНР почти во всех больницах создали телеграм-приемные, куда можно напрямую обратиться к главврачу

На сегодняшний день 98% больниц в регионе создали свои телеграм-приемные. Фото: ТГ/Пушилин

Практически все руководители медицинских учреждений ДНР включились в работу с пациентами через телеграм-приемные больниц. Там они читают обращения людей и отвечают на вопросы. Об этом сообщили ДАН в Министерстве здравоохранения Республики.

- На сегодняшний день 98% больниц создали свои телеграм-приемные. Эта идея принадлежит исполняющему обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву, - отметили в ведомстве.

Про тонкости работы таких приемных рассказал главный врач Клинической рудничной больницы города Макеевки Руслан Агишев. Он уточнил, что доступ к странице имеется у него и у его заместителей.

- Каждый вопрос я читаю лично, после чего вместе с заместителями мы решаем, кто будет отвечать на тот или иной вопрос, все зависит от специфики вопроса. Я также отслеживаю своевременность предоставления ответов нашим гражданам, - заявил руководитель больницы.

По словам главврача, если вопрос поступил в телеграм-приемную утром, то разъяснение по нему поступит человеку в течение дня, если ближе к концу рабочего дня - то ответят на следующее утро.

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