В Горловке в одном из водоемов выловили труп недельной давности

Труп обнаружили вблизи поселка Байрак в водоеме «Чапаевский». Фото: МВД ДНР

В Горловке в одном из местных водоемов всплыл труп мужчины недельной давности. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего гражданина. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

- 12 августа в Горловке около поселка Байрак в водоеме «Чапаевский» был обнаружен труп мужчины без видимых телесных повреждений с гнилостными изменениями примерно недельной давности, - заявили там.

Полицейские просят жителей помочь им установить личность погибшего. На вид ему было примерно 40-45 лет, рост составляет 175-180 см, среднего телосложения. Мужчина был одет в бриджи темного цвета.

- Если вам что-либо известно об обстоятельствах гибели мужчины или известен факт пропажи знакомого, обращайтесь в отдел полиции № 1 по обслуживанию Калининского района Горловки по адресу: город Горловка, улица Лениногорская, 2, а также по телефонам: +7 (949) 303-15-43, +7 (949) 334-01-33 либо 102, - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке мужчина убил сожительницу во время пьяной драки. Его задержали правоохранители.

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