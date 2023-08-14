В Минсельхозе заявили о росте средней урожайности озимых зерновых в ДНР

По сравнению с прошлым годом урожайность в регионе возросла Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты оценили среднюю урожайность озимых зерновых культур в Донецкой Народной Республике в 38 центнеров с одного гектара. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России.

Там уточнили, что в этому году Институт космических исследований Российской академии наук проводит оценку состояния озимых сельскохозяйственных культур в ДНР, основываясь на данных дистанционного мониторинга.

- В ДНР озимыми культурами под урожай 2023 года засеяно около 172,6 тысячи гектаров. Специалистами Института средняя урожайность озимых зерновых культур в нынешнем году в ДНР оценена в 38 ц/га, - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что данная цифра соответствует текущему ходу уборочной кампании в регионе. Однако по сравнению с прошлым годом она возросла - тогда урожайность составляла 32,9 центнера с гектара.

Сообщается также, что на данный момент в Республике собраны 564 тысячи тонн зерна.

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