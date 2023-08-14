В Мариуполе подняли вопрос своевременности выплаты зарплаты работникам подрядных организаций

Власти обязались выявить не только факты, но и причины, по которым заработанная плата не была вовремя выплачена строителям. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе подняли тему своевременности выплаты заработной платы работникам подрядных организаций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел рабочее совещание с директорами местных коммунальных предприятий, руководителями республиканских ресурсопоставляющих компаний, а также представителями крупнейших подрядных организаций, присутствующих в приморском городе.

Уточняется, что на сегодняшний день на муниципальных и государственных ресурсопоставляющих предприятиях заложенность по зарплате перед сотрудниками полностью отсутствует. Более того, на текущей неделе тепловиков ожидает аванс.

- Что касается оплаты труда представителями подрядных организаций. Здесь не все так однозначно, - отметил градоначальник.

Мэр Мариуполя поручил специалистам сделать срез по всем компаниям, которые занимаются в городе ремонтно-восстановительными работами.

- Необходимо выявить не только факты, но и причины, по которым заработанная плата не была своевременно выплачена. Эту работу важно провести даже, если мы говорим о единичных случаях, - подчеркнул Моргун.

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