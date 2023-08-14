В ДНР приняли закон о работе местного самоуправления

В регионе урегулировали вопросы осуществления муниципального контроля и оценки эффективности деятельности местных органов власти Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР приняли закон «О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике». Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

Там уточнили, что депутаты в двух чтениях утвердили порядок организации работы местных органов власти в регионе.

- Проект закона разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией ДНР и устанавливает принципы, порядок организации местного самоуправления в Республике, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы, а также регламентирует вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Республики, - заявил представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Сообщается также, что закон урегулировал вопросы осуществления муниципального контроля и оценки эффективности деятельности местных органов власти. Помимо этого, документом предусмотрены формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.

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