В ДНР приняли закон о работе местного самоуправления

В регионе урегулировали вопросы осуществления муниципального контроля и оценки эффективности деятельности местных органов власти
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР приняли закон «О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике». Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.
Там уточнили, что депутаты в двух чтениях утвердили порядок организации работы местных органов власти в регионе.
- Проект закона разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией ДНР и устанавливает принципы, порядок организации местного самоуправления в Республике, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы, а также регламентирует вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Республики, - заявил представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.
Сообщается также, что закон урегулировал вопросы осуществления муниципального контроля и оценки эффективности деятельности местных органов власти. Помимо этого, документом предусмотрены формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР будут образованы городские и муниципальные округа
Административно-территориальное устройство региона привели в соответствие российскими нормами (подробнее)