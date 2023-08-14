В ДНР разминировали 3, 1 тысячи гектаров сельхозполей

В ДНР расчистили поля возле Мариуполя, Докучаевска, а также в Тельмановском, Шахтерском и других районах Республики. Фото: МЧС РФ

Специалисты расчистили от взрывоопасных предметов — мин и неразорвавшихся снарядов — порядка 3, 1 тыс. гектаров полей в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве агропромыщленной политики и продовольствия региона.

— Земельные участки расположены на территории, административно относящейся Мариуполю, Докучаевску, Володарскому, Першотравневому, Тельмановскому, Шахтерскому районам, — заявили в ведомстве.

Напомним, что в Республике продолжается уборочная кампания. К началу августа аграрии региона собрали урожай с более 50% полей Донецкой Народной Республики. Для животных сельхозпроизводители заготовили свыше 36 тысяч тонн корма — сенажа и сена.

Ранее глава Правительства ДНР заявил о мерах поддержки сельхозпроизводителей в Республике. Среди них — субсидии, закупка новой техники, строительство элеваторов и внедрение местных продуктов в рационы питания школьников.

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