246 жителей ДНР подали заявки на переобучение по проекту «Содействие занятости»

Жители ДНР могут получить новую профессию бесплатно (архивное фото). Фото: «Лугансктеплосеть»

В ДНР 246 жителей подали заявки на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Наиболее популярные образовательные программы в Республике — «оператор котельной», «делопроизводство и документооборот», «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление», «1С бухгалтерия», «практическая психология». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцполитки ДНР.

— На сегодняшний день в Республике подали заявки на обучение 246 человек, из них: 64 человека уже приступили к обучению, еще 28 приступят в ближайшее время, 5 человек успешно его завершили, освоив новые и дополнительные компетенции. Большая часть из подавших заявки — граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, — отметили в ведомстве.

До конца 2023 года обучение и переобучение смогут пройти около четырех тысяч жителей региона. Возможность бесплатно получить новую профессию появилась у жителей ДНР в конце июня 2023 года.

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