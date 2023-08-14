В Донецке мужчина убил сожительницу во время пьяной драки

38-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции отдела уголовного розыска Кировского района Донецка задержали ранее судимого 38-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве сожительницы. Правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт во время распития алкоголя.

— В полицию поступило сообщение о гибели местной жительницы. Труп женщины был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой было установлено, что причиной смерти стала острая кровопотеря. Стражи порядка установили, что потерпевшая проживала совместно с ранее судимым мужчиной. В ходе очередного совместного распития спиртных напитков между сожителями вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленник избил женщину, — сообщили в МВД ДНР.

В ведомстве добавили, что мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Материалы дела направленны в Следственный комитет РФ по ДНР.

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