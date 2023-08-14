Марат Хуснуллин заявил, что восстановление аэропорта в Мариуполе начнут не раньше 2026 года

Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют. Фото: ДАН

Восстановление аэропорта в Мариуполе начнут не раньше 2026 года. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

- В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров. Но в плане трехлетнем у нас есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту, - цитирует слова вице-премьера РФ РИА Новости.

Марат Хуснуллин добавил, что здание аэропорта сильно разрушено. Взлетно-посадочная же полоса находится в неплохом состоянии.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что Мариупольский аэропорт после восстановления может быть введен в эксплуатацию в 2024–2025 годах, если позволит обстановка.

Кроме того, глава Правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что на территории аэропорта закончили разминирование. Согласно проекту, его восстановят и сделают как военным, так и гражданским.

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