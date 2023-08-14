Вице-премьер Хуснуллин: Аэропорт в Донецке восстановят в ближайшие пять лет

Восстановлением донецкого аэропорта займутся после окончания СВО, заявил Хуснуллин (архивное фото)
Фото: Виктория МИНАЕВА
Аэропорт Донецка сильно поврежден, но его планируют восстановить в ближайшие пять лет, после завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.
— В Донецке после прекращения спецоперации мы аэропорт приведем в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшую пятилетку точно есть восстановление, — сообщил вице-премьер.
Напомним, что ранее министр транспорт РФ Виталий Савельев сообщил Владимиру Путину о начале восстановительных работ в мариупольском аэропорту. Глава Минтранса заявил, что его смогут задействовать уже в 2024-2025 годах.
Позже глава Правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал, что ремонт аэропорта в Мариуполе приостановили из-за опасности. При этом сроки восстановления воздушных ворот приморского города остались прежними — объект хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ясиноватой строительство двух МФЦ закончат к концу августа 2023 года
Больше половины работ выполнено в двух МФЦ Ясиноватой (подробнее)