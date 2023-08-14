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НовостиОбщество14 августа 2023 8:56

Вице-премьер Хуснуллин: Аэропорт в Донецке восстановят в ближайшие пять лет

Донецкий аэропорт сильно пострадал, но его восстановят после завершения СВО, заявил Хуснуллин
Виктория ПОДАРОВА
Восстановлением донецкого аэропорта займутся после окончания СВО, заявил Хуснуллин (архивное фото)

Восстановлением донецкого аэропорта займутся после окончания СВО, заявил Хуснуллин (архивное фото)

Фото: Виктория МИНАЕВА

Аэропорт Донецка сильно поврежден, но его планируют восстановить в ближайшие пять лет, после завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— В Донецке после прекращения спецоперации мы аэропорт приведем в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшую пятилетку точно есть восстановление, — сообщил вице-премьер.

Напомним, что ранее министр транспорт РФ Виталий Савельев сообщил Владимиру Путину о начале восстановительных работ в мариупольском аэропорту. Глава Минтранса заявил, что его смогут задействовать уже в 2024-2025 годах.

Позже глава Правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал, что ремонт аэропорта в Мариуполе приостановили из-за опасности. При этом сроки восстановления воздушных ворот приморского города остались прежними — объект хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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