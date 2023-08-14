Вице-премьер Хуснуллин: Аэропорт в Донецке восстановят в ближайшие пять лет

Восстановлением донецкого аэропорта займутся после окончания СВО, заявил Хуснуллин (архивное фото) Фото: Виктория МИНАЕВА

Аэропорт Донецка сильно поврежден, но его планируют восстановить в ближайшие пять лет, после завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— В Донецке после прекращения спецоперации мы аэропорт приведем в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшую пятилетку точно есть восстановление, — сообщил вице-премьер.

Напомним, что ранее министр транспорт РФ Виталий Савельев сообщил Владимиру Путину о начале восстановительных работ в мариупольском аэропорту. Глава Минтранса заявил, что его смогут задействовать уже в 2024-2025 годах.

Позже глава Правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал, что ремонт аэропорта в Мариуполе приостановили из-за опасности. При этом сроки восстановления воздушных ворот приморского города остались прежними — объект хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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