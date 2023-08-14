К отопительному сезону в ДНР подготовят 25 тысяч домов

Почти 25 тысяч домов в ДНР подготовят к отопительному сезону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 25 тысяч домов и две тысячи объектов социальной сферы подготовят к отопительному периоду в Донецкой Народной Республике. Отдельное внимание в процессе подготовки домов уделят водоснабжению. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с главами городов и районов, Правительством, руководителями ведомств региона.

— Активно ведутся работы к осенне-зимнему периоду, предусмотрено подготовить почти 25 тысяч домов и 2 тысячи объектов социальной сферы. Идет замена тепловых сетей, подготовка котельных. Особое внимание уделяется водоснабжению, — заявил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что коммунальные предприятия начали подготовку системы водоснабжения к отопительному периоду.

— Мы помним, с какими трудностями проходил прошлый отопительный сезон, в этом году нельзя допустить подобного рода проблем, — добавил глава региона.

Напомним, что подготовку к осенне-зимнему сезону в Мариуполе обсудил Олег Моргун. Мэр рассказал, что специалисты находят и устраняют аварии на теплосетях города.

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