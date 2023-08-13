«Единый заказчик» восстановит дома в Макеевке, поврежденные ВСУ 4 июля

Ремонтом зданий, поврежденных в Макеевке займутся специалисты КПП «Единый заказчик». Фото: ДАН

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстановит дома в Макеевке, которые были повреждены со стороны вооруженных формирований Украины 4 июля. Об этом заявил мэр города Владислав Ключаров.

- С момента разрушений прошло уже больше месяца, но работы на домах так и не выполнены. К сожалению, разрушений очень много и выполнить работы своими силами мы не в состоянии. Поэтому мы обратились за помощью на федеральный уровень. Министерство строительства РФ оказало нам содействие и определило заказчика КПП «Единый заказчик», который будет выполнять восстановительные работы на пострадавших домах, - отметил глава города.

Владислав Ключаров добавил, что на каждый дом определен подрядчик, а скорость ремонтных работ в Червоногвардейском районе будет зависеть от сроков поставки строительных материалов. Ремонт кровли в микрорайоне Восточный-2 начнут 15 августа.

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