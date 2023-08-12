Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 36 кассетных боеприпасов

Под ударами ВСУ оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вечером 12 августа украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом свидетельствуют данные Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно информации ведомства, под ударами ВСУ оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы столицы Республики. С 19:05 по 19:40 украинские войска выпустили в их направлении 36 снарядов натовского калибра 155 мм с кассетной боевой частью. Обстрел велся со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Нетайлово, Галицыновка и Новоселовка Первая.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин уточнил число жителей Республики, ставших жертвами украинских обстрелов 12 августа. Так, сообщалось, что в Петровском районе Донецка погиб один человек. Ранения получили шесть мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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