Пушилин сообщил, что 12 августа в ДНР погиб один и были ранены шесть человек, включая двенадцатилетнюю девочку

Последствия обстрела Петровского района Донецка 12 августа Фото: Иван ЖИЛЯК

Мирные города и районы ДНР подвергаются интенсивным обстрелам ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который уточнил число жителей региона, ставших жертвами украинских обстрелов 12 августа.

Так, в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель.

- Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - проинформировал Пушилин.

По словам врио Главы ДНР, в течение дня украинские войска наносили огневые удары по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, Светлодарску, Макеевке, Ясиноватой и Ясиноватскому району. Обстрелами были повреждены шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

- Всего противник выпустил 127 боеприпасов по мирным городам и районам Республики. Применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также минометы калибром 120 мм, - заявил Пушилин.

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