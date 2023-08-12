В Мариуполе открыли десятое отделение Промсвязьбанка

С открытием нового офиса по проспекту Адмирала Лунина, 33 сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы. Фото: ДАН

Новый, уже десятый по счету, офис Промсвязьбанка открыли в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе ПСБ.

Там уточнили, что в ближайшее время в приморском городе ДНР планируют организовать работу еще более десятка дополнительных офисов.

- С открытием нового офиса по адресу проспект Адмирала Лунина, дом 33 сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы, и 246 - в Республике в целом. В ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов, - заявили в финансовом учреждении.

Сообщается также, что на сегодняшний день в Мариуполе действуют 30 банкоматов Промсвязьбанка, всего же их в ДНР уже более 660. В новом отделении банка мариупольцы смогут оформить карты для получения зарплаты, пенсии и соцвыплат, кредитную карту с льготным периодом кредитования до 100 дней и дебетовую - для осуществления ежедневных безналичных расчетов и переводов. В банке также можно открыть вклад и счет, включая накопительный для сбережений и номинальные для социальных выплат, а также обменять валюту.

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