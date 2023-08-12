В Петровском районе Донецка от прямого попадания снаряда ВСУ в летнюю кухню погиб мужчина

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В Петровском районе Донецка снаряд ВСУ оборвал жизнь мирного жителя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что боеприпас угодил в летнюю кухню частного дома, где в тот момент находился мужчина. От полученных ранений тот скончался.

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

- В результате прямого попадания фашистского снаряда в летнюю кухню частного дома по улице Леси Украинки в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что 12 августа под обстрелом ВСУ оказались сразу несколько улиц Петровского района Донецка. Так, по улице Калининградской был поврежден частный жилой дом, по улице Удачной повреждены окна в частном доме.

- Обстрел города не прекращается. По улице Товарищеской (Петровский район) и улице Щедрина (Куйбышевский район) повреждены окна, забор, входная дверь и кровля двух частных домов, - заявил Кулемзин.

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