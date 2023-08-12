Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ полигона ТБО в Макеевке

В результате очередного украинского обстрела пострадал мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ территории полигона для твердых бытовых отходов в Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что пострадал мужчина 1974 года рождения, он был ранен в Кировском районе города.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа по состоянию на 15:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): на территории полигона ТБО ранен мужчина 1974 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным СЦКК, Кировский район Макеевки был обстрелян ВСУ в 11.00 дня. Со стороны подконтрольной им Орловки украинские военные выпустили по городу три снаряда калибром 155 мм натовского образца.

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