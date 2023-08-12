Благотворительные представления Росгосцирка посетили более 16,5 тысячи беженцев из Донбасса

На благотворительные цирковые представления по всей стране регулярно приглашают детей из Донбасса. Фото: ТГ/Росгосцирк

Благотворительные представления от артистов «Российской государственной цирковой компании» посетили более 16,5 тысячи беженцев из Донбасса. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Росгосцирка.

Там уточнили, что с целью поддержки жителей новых регионов страны запустили социальный проект, в рамках которого в 2023 году организовали гастроли в Мариуполе и Луганске.

- Важно отметить, что благотворительные и специальные показы для беженцев из ЛНР и ДНР проходят во всех филиалах компании. В 2022 году эти представления посетили 16 000 человек, в 2023 - порядка 521 зрителя, - рассказали в цирке.

Сообщается также, что на благотворительные цирковые представления по всей стране регулярно приглашают детей из Донбасса. Так, в начале августа сотня ребят из ДНР и ЛНР смогли побывать в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке.

Напомним, ранее сообщалось, что Росгосцирк направит всю собранную с гастролей в Донбассе выручку на восстановление цирка «Космос» в Донецке. Сейчас тот находится в стадии восстановления.

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