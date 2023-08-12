Хабаровские строители работают над ремонтом четырех социальных объектов в городе Дебальцево в ДНР

Помочь с восстановлением города взялся Хабаровский край Фото: Александр ИВАНОВ

Хабаровские строители занимаются ремонтом четырех социальных объектов в городе Дебальцево в ДНР. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

- В рамках заключенного соглашения с Хабаровским краем в 2023 году запланированы работы на четырех социальных объектах: МБОУ «Школа № 2 города Дебальцево»; МБДОУ «Ясли-сад № 8 «Звездочка» комбинированного типа города Дебальцево»; спортплощадка в 79 метрах от здания бывшего горисполкома и открытие опорного пункта МФЦ, - проинформировали в мэрии.

Уточняется также, что на указанных объектах уже ведутся работы. В школе № 2 строители усиливают фундамент, ремонтируют кровлю и фасад, занимаются заменой коммуникаций, внутренними работами и благоустройством прилегающей территории. В ясли-саду «Звездочка» специалисты утепляют фасад здания и благоустраивают двор вокруг него.

Тем временем во дворах многоквартирных домов города Дебальцево подрядчик при содействии «Республиканского оператора связи» установил четыре из шести запланированных детских игровых комплексов «Забава».

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