Российские военные захватили еще одну из наиболее важных позиций укрепрайона ВСУ в Марьинке

Наступление российских войск на марьинском направлении продолжается Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные захватили одну из наиболее мощных позиций ВСУ в Марьинке, которая относится к укрепрайону «Зверинец». Об этом сообщил ТАСС советник врио Главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он уточнил, что под контроль российской армии перешла еще одна из наиболее важных частей «Зверинца», являющегося большим и мощным укрепрайоном украинских войск.

- Еще одна из наиболее важных позиций «Зверинца» в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого «Зверинца», который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем, - заявил Гагин.

Отмечается, что вначале по опорному пункту ВСУ отработала российская артиллерия, после чего на украинские позиции зашли разведчики ВС РФ. Наступление здесь успешно продолжается, добавил Гагин.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ вблизи Марьинки в ДНР. Бойцы ВС РФ произвели штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола и закрепились там.

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