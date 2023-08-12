Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку 21 снаряд калибром 155 мм, в том числе кассетного типа

При обстрелах Донецка украинские войска продолжают использовать кассетные боеприпасы. Фото: СЦКК ДНР

В ночь с 11 на 12 августа территория столицы ДНР девять раз подверглась украинским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что при обстрелах Донецка противник продолжает использовать кассетные боеприпасы.

- За период с 21:00 11 августа до 9:00 12 августа, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка 9 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 21 снаряд калибром 155 мм, из них 9 кассетного типа, - заявил градоначальник.

Мэр также уточнил, что в результате вечернего обстрела Киевского района Донецка в многоквартирных домах по проспекту Панфилова были повреждены стекла и фасад. Также пострадали кровля бывшего магазина и автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Киевского района Донецка 10 августа ВСУ использовали кассетные снаряды. По улице Артема был ранен мужчина 1988 года рождения.

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