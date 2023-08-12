Многоквартирные дома, магазин и автомобиль пострадали в результате обстрела ВСУ проспекта Панфилова в Донецке

Под огонь ВСУ попал проспект Панфилова в Киевском районе Донецка. Фото (архив): УНМ ДНР

После обстрела украинских войск 11 августа в центре Донецка были зафиксированы многочисленные повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под огонь ВСУ попал проспект Панфилова в Киевском районе. Там пострадали многоквартирные жилые дома, автомобиль и магазин.

- По дополнительной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района в многоквартирных домах по проспекту Панфилова повреждены фасад и остекление. Также пострадали кровля бывшего магазина и автомобиль, - проинформировал градоначальник.

По информации мэра, 11 августа территория Донецка 23 раза подверглась обстрелам ВСУ. По городу были выпущены 75 снарядов калибром 155 мм, из них 30 - кассетного типа. В Петровском районе получили ранения двое мужчин. Кроме того, снарядами повреждено здание школы № 116, частные дома по улицам Былинная, Белореченская и Гастелло.

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