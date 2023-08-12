Пушилин обсудил с губернатором Нижегородской области планы по развитию Харцызска

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел встречу с руководителем региона-шефа, восстанавливающего Харцызск. Фото: ТГ/Пушилин

Подготовка к новому учебному году, предстоящей зиме, ремонт объектов жилищного фонда - именно этому уделяет сейчас внимание Нижний Новгород в подшефном ему городе Харцызске в ДНР. Об этом сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который провел рабочую встречу с главой Нижегородской области.

- Обсудили с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, что сделано и что предстоит выполнить, - рассказал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, в прошлом году всем жителям Харцызска запомнилось благоустройство регионом-шефом бульвара Шевченко, с тех пор он стал излюбленным местом для отдыха горожан.

Сегодня же Нижегородская область работает с упором на жилищно-коммунальное хозяйство не только в Большом Харцызске, но также в Иловайске и Зугрэсе.

- Большая благодарность нижегородцам от жителей Донбасса за чуткое отношение, - выразил признательность лидер ДНР.

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