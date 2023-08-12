В пяти городах ДНР с 31 августа по 7 сентября пройдет досрочное голосование

В Донецкой Народной Республике жителям обстреливаемых районов предоставят возможность досрочно проголосовать на предстоящих выборах в сентябре Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике жителям обстреливаемых районов предоставят возможность досрочно проголосовать на предстоящих выборах в сентябре. Досрочное голосование на осенних выборах 2023 года организуют в пяти городах Республики. Об этом сообщил глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. Процедура досрочного голосования в этих городах пройдет с 31 августа по 7 сентября.

- В тех муниципальных образованиях, которые находятся в труднодоступных местах и удаленных территориях и где существуют опасности, будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Там будет досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября, - заявил Высоцкий.

Напомним, что «Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в Народный Совет ДНР. Более 100 человек стали кандидатами на выборах в Парламент Республики. СРЗП и ЛДПР также выдвинули кандидатов на выборы в сентябре 2023 года.

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