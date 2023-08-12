В ДНР постепенно выводят работу нового водовода из реки Дон на проектную мощность

Напор воды в кранах должен улучшиться. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике постепенно выводят работу нового водовода из реки Дон на проектную мощность. Об этом заявил в ходе прямого эфира с жителями министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов.

Он отметил, что уже сейчас объемы воды, поступающей в регион из реки Дон, увеличились до 288 тысяч кубометров в сутки.

- На сегодняшний день объем поступающей воды из водовода «Река Дон - канал «Северский Донец-Донбасс» увеличился. Специалисты проверяют работу всех объектов для бесперебойной подачи воды и постепенно выводят систему на проектную мощность в 288 тысяч кубометров воды в сутки, - рассказал он.

По словам министра, дальнейшее увеличение объемов водоснабжения в Республике будет зависеть от технической ситуации и пройдет поэтапно. Ну, а пока сотрудники компании «Вода Донбасса» занимаются наладкой оборудования, ремонтом порывов и подготовкой коммуникаций к налаженной работе.

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