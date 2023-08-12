Представители силовых структур начали разработку плана по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах в ДНР

Силовики готовы обеспечить безопасность избирателей при проведении выборов. Фото: МВД ДНР

Представители силовых структур начали подготовку комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах в ДНР. Об этом сообщил глава избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

Он поблагодарил силовиков за помощь в безопасном проведении выборов.

- Хотелось бы выразить благодарность всем нашим силовикам за то, что уже сейчас они подготавливают мероприятия, чтобы обеспечить полную безопасность наших избирателей в период голосования, - заявил председатель избиркома.

Напомним, ранее Владимир Высоцкий сообщил, что Республика полностью готова к проведению местных выборов в сентябре. Он также отметил, что кандидатов на местные выборы в ДНР выдвинули все пять политических партий Государственной Думы. Списки кандидатов подали «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и партия «Новые люди».

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