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НовостиПолитика12 августа 2023 5:49

Трое гражданских лиц ранены обстрелами ВСУ в Петровском районе Донецка 11 августа

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
Под обстрелами получили ранения мирные люди

Под обстрелами получили ранения мирные люди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские войска вновь обстреляли территорию ДНР 11 августа, выпустив в ее направлении 118 боеприпасов из артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В результате произведенных ударов были ранены трое мирных жителей Республики. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что под огнем ВСУ в этот день оказались четыре населенных пункта Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Повреждения получили 12 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ повредили школу в Петровском районе Донецка. Снаряд украинских боевиков попал в крышу школы № 116.

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