Трое гражданских лиц ранены обстрелами ВСУ в Петровском районе Донецка 11 августа

Под обстрелами получили ранения мирные люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские войска вновь обстреляли территорию ДНР 11 августа, выпустив в ее направлении 118 боеприпасов из артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В результате произведенных ударов были ранены трое мирных жителей Республики. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что под огнем ВСУ в этот день оказались четыре населенных пункта Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Повреждения получили 12 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ повредили школу в Петровском районе Донецка. Снаряд украинских боевиков попал в крышу школы № 116.

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