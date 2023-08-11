400 детей из Мариуполя вернулись с отдыха в лагере «Дружных»

Дети провели активные каникулы в лагере в санкт-петербургском лагере «Дружных». Фото: пресс-служба лагеря

С отдыха в детском лагере «Дружных» вернулись 400 мариупольских детей. Во время отдыха они познакомились с культурой северной столицы, посетили исторические музеи и приняли участие в творческих мастер-классах.

— Дети поближе познакомились с культурой северной столицы, посетили исторические музеи города, побывали в знаменитом ленинградском зоопарке, сумели освоить мастерство верховой езды, познакомились с современными профессиями, приняли участие в творческих мастер-классах. Вернувшись, ребята провели флешмоб в знак благодарности за прекрасный отдых, — отметили в администрации города.

В течение пяти смен лагерь «Дружных» принял более 2000 детей из Мариуполя. Дети отправились на отдых в северную столицу по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, что ранее школьники из Ясиноватой отправились на отдых в детский лагерь «Артек» на южный берег Крыма.

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