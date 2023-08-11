Минтранс провел повторный техосмотр транспорта на «Крытом рынке» в Донецке

Сотрудники Минтранса проверили состояние транспорта по маршрутам №121 и №16 в Донецке. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты Минтранса провели повторный рейд на автостанции «Крытый рынок» в Донецке. Сотрудники ведомства проверили техническое и санитарное состояние десяти автобусов по маршрутам №121 и №16. Специалисты отметили положительную динамику в части устранения замечаний.

— Особое внимание уделялось техническому и санитарному состоянию автобусов. По результатам проведенного рейда 9 транспортных средств имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние. В одном транспортном средстве имелось повреждения обивки кресел. В трех автобусах отсутствовала часть необходимой визуальной информации для пассажиров, — добавили в ведомстве.

Специалисты провели беседу с водителями и представителями перевозчика по вопросам льготного проезда и соблюдения графиков движения. Ранее жалобы на это отправляли местные жители.

Напомним, что сегодня техническое и санитарное состояние общественного транспорта проверили в Енакиево.

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