«Мосавтодор» ремонтирует дороги в Новоазовском районе ДНР

Ремонт внутригородских и республиканских трасс продолжается в ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты «Мосавтодора» продолжают ремонт двух автодорог, ведущих к населенным пунктам Хомутово и Самойлово в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

— В июле специалисты Мосавтодора приступили к ремонту подъездной дороги к двум малым населенным пунктам — Хомутово и Самойлово. Специалисты завершили укладку более 11 км нового асфальтобетонного покрытия и ведут подготовительные работы, чтобы начать укрепление обочин, удаляют кустарник, — отметили в министерстве.

В Минтрансе добавили, что этот участок дороги ведет также к населенным пунктам Бессарабка, Витара, Ковское, Кузнецы и Клинкино. Через него пролегает дорога к заповеднику «Хомутовская степь».

Напомним, что специалисты Приморского края восстанавливают дороги в Торезе. Дорожники нанесли новую разметку и установили знаки на дорогах в черте города.

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