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НовостиПолитика11 августа 2023 19:23

ВСУ выпустили 75 снарядов по Донецку за день

Украинские боевики 23 раза обстреляли Донецк за 11 августа
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка (архивное фото)

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк 32 раза за день, выпустив 75 снарядов, из них 30 — кассетные. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов украинские боевики выпустили 75 снарядов калибром 155 мм, из них 30 кассетного типа. В Петровском районе ранены мужчины 1941 и 1958 годов рождения, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что снарядами украинских боевиков повреждено здание школы №116, а также частные дома на улицах Былинной, Белореченской, Гастелло.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Донецк, Горловка и Макеевка находятся под ежедневным кассетным обстрелом украинских боевиков. ВСУ используют кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией из-за того, что от них страдают именно мирные жители.

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