ВСУ выпустили 75 снарядов по Донецку за день

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк 32 раза за день, выпустив 75 снарядов, из них 30 — кассетные. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов украинские боевики выпустили 75 снарядов калибром 155 мм, из них 30 кассетного типа. В Петровском районе ранены мужчины 1941 и 1958 годов рождения, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что снарядами украинских боевиков повреждено здание школы №116, а также частные дома на улицах Былинной, Белореченской, Гастелло.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Донецк, Горловка и Макеевка находятся под ежедневным кассетным обстрелом украинских боевиков. ВСУ используют кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией из-за того, что от них страдают именно мирные жители.

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