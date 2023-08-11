СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 кассетных боеприпасов по Донецку за час

ВСУ возобновили обстрелы Донецка кассетными боеприпасами (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 14 кассетных боеприпасов калибром 155 мм за час. С 19:30 по 20:40 ВСУ четыре раза открыли огонь по городу. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:30 украинские боевики открыли кассетный огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. ВСУ выпустили четыре боеприпаса со своих позиций в Нетайлово, — заявили в ведомстве.

В течение часа ВСУ еще трижды открыли огонь по Кировскому району, выпустив десять кассетных боеприпасов. Обстрел велся с позиций боевиков в Галицыновке.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ ежедневно открывают кассетный огонь по Донецку, Макеевке и Горловке. В результате обстрелов гибнут и получают ранения мирные жители. Врио Главы ДНР подчеркнул, что использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией, потому что наибольший урон они наносят именно гражданскому населению.

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