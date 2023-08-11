Глава ЦИК Высоцкий: ДНР полностью готова к проведению выборов

Местные выборы в ДНР пройдут в сентябре (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению местных выборов в сентябре. Об этом в ходе брифинга заявил председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий.

— Вся электоральная система к проведению выборов в ДНР готова на 100 процентов, — отметил председатель.

Владимир Высоцкий также подчеркнул, что кандидатов на местные выборы в ДНР выдвинули все пять политических партий Государственной Думы. Списки кандидатов подали «Единая Россия», «Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и партия «Новые люди».

Напомним, что «Единая Россия» выдвинула списки кандидатов в Народный Совет ДНР. Более 100 человек стали кандидатами на выборах в Парламент Республики. СРЗП и ЛДПР также выдвинули кандидатов на выборы в сентябре.

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