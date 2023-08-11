В ДНР обесточены свыше шести тысяч абонентов из-за непогоды

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам в ДНР (архивное фото). Фото: Минугля ДНР

Свыше шести тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без света после непогоды. Обесточены 68 трансформаторных подстанций. Энергетики уже приступили к ремонту. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики региона.

— По состоянию на 17:00 по погодным условиям обесточено 68 трансформаторных подстанций, 6743 бытовых абонента в разных районах Республики. Аварийно-восстановительные бригады уже работают над устранением повреждений, — заявили в ведомстве.

Напомним, что сегодня на Республику обрушился дождь с градом. Проливной дождь после нескольких очень жарких дней привел к затоплению целых улиц в районе Набережной в Ворошиловском районе Донецка.

В течение нескольких дней до этого столбик термометра держался на отметке +30 градусов в тени и +35 под прямыми солнечными лучами. Синоптики обещают, что после прохладных 11 и 12 августа дончан вновь ждет жаркая погода.

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