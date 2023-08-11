Денис Пушилин: Донецк, Горловка и Макеевка находятся под ежедневным кассетным огнем ВСУ

Донецк и другие мирные города Республики находятся под ежедневным огнем ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР заявил, что Донецк, Горловка и Макеевка находятся под ежедневным кассетным огнем со стороны ВСУ. В результате обстрелов получают ранения и гибнут люди. Денис Пушилин подчеркнул, что из США приходят циничные новости о «надлежащем» применении кассетных боеприпасов.

— Из США приходят новости привычного для них — циничного — характера. Пресс-секретарь Пентагона, говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что ВФУ «применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали». При этом «надлежащий образ» от мирового сообщества предпочли скрыть, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что ВСУ ежедневно обстреливают города Республики с применением запрещенных кассетных боеприпасов. В результате обстрелом гибнут мирные жители.

— Напомню, что снаряды кассетного типа запрещены международной конвенцией в принципе, а не за исключением случаев применения «надлежащим образом». Подпадают они под запрет из-за того, что главными пострадавшими от их применения становятся мирные жители. По сообщениям СЦКК ДНР, ежедневно под кассетным огнем врага Донецк, Горловка, Макеевка. Люди гибнут, получают ранения, — подчеркнул глава региона.

Напомним, что сегодня ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов из артиллерии. Под огнем оказались Петровский и Куйбышевский районы города.

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