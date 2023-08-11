На дорогах Тореза появились новые знаки и разметка

Дорожники наносят разметку, устанавливают знаки и ремонтируют дорожное полотно в Торезе (архивное фото). Фото: Минстрой РФ

Дорожники из Приморского края нанесли новую дорожную разметку и установили знаки в Торезе. Дорожное полотно благоустроили в четвертом микрорайоне и у Центральной городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.

— Приморье завершило работы по благоустройству дорожного полотна в 4-м микрорайоне подшефного города. На подъезде к Центральной городской больнице установили знаки и нанесли разметку. Теперь дорожное движение станет безопаснее, — заявили в ведомстве.

Приморье также отремонтировало три километра дорожного покрытия на улице Мира в Торезе.

Напомним, что специалисты ремонтируют дороги в Торезе, Макеевке и Дебальцево опережающими темпами. Фактическое выполнение работ по площади покрытия уже превысило 100% от плана на 2023 год. Всего в 2023 году регионы-шефы планируют восстановить более 200 километров дорог в Республике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала 2023 года свыше 22 миллионов пассажиров воспользовались муниципальным электротранспортом в ДНР

В ДНР муниципальным электротранспортом воспользовались более 18 миллионов пассажиров льготных категорий (подробнее)