Школьные команды ДНР сразились соревнованиях по футболку и баскетболу в рамках проекта «Детский спорт»

Команды-победители получили сертификаты на сто тысяч рублей. Фото: скрин из видео Пушилин/ТГ

Школьные команды из Амвросиевского, Володарского районов, Мариуполя, Донецка, Шахтерска, Дебальцево приняли участие в соревнованиях по баскетболу и мини-футболку. Состязания прошли в рамках проекта «Детский спорт» от «Единой России». Об этом рассказал врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Очень своевременный проект партии «Единая Россия» дает возможность не только устроить состязания для нашей детворы, а и создает условия для систематических занятий: позволяет обновить инвентарь в школах, уделить внимание сельскому спорту, способствует развитию дворовых видов спорта – футбола и баскетбола, — подчеркнул Пушилин.

Победителям соревнований вручили сертификат на 100 рублей и памятные призы.

Ранее спортивный фестиваль, организованный РДДМ «Движение первых», прошел в Мариуполе. На базе школы №65 работали семь площадок спортивного ориентирования. Участие в соревнованиях приняли восемь школьных команд.

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